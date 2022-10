Kouame: i viola per blindarlo devono accelerare. Sondaggi dall’estero

Tuttosport di oggi riporta un taglio basso nel quale analizza il grande avvio di stagione di Christian Kouame, secondo solo a Nico Gonzalez per marcature (3 contro le 4 dell'argentino), e che sta soprattutto mettendo in campo grinta e sacrificio per spronare la sua Fiorentina in un momento complicato. Il quotidiano sottolinea poi che il contratto dell'ivoriano è in scadenza nel 2024, ma non risultano incontri imminenti per il prolungamento, e che nel frattempo alcune squadre si stanno interessando sia in Italia che soprattutto in Premier, dove già in estate il giocatore era stato seguito.