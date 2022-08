VN – Diversi club interessati a Kouame, il giocatore però spinge per l’Empoli

In evoluzione la situazione attorno a Kouame, con il giocatore che ha una preferenza per il suo futuro

Una delle situazioni di mercato che la Fiorentina dovrà risolvere per quanto riguarda le uscite è quella legata al futuro di Christian Kouamè . L'attaccante ivoriano, utilizzato come titolare da Italiano nella prima giornata di campionato contro la Cremonese, è conteso da diverse squadre.

Gli interessi per l'ex Genoa arrivano dalla Francia fronte Nantes, dalla Germania sponda Augsburg e dall'Inghilterra con il Brighton in prima linea. Non mancano le attenzioni anche dall'Italia, con lo Spezia che porterebbe volentieri il giocatore in Liguria. La pista però preferita dal giocatore, per motivi personali, resta quella che porta ad Empoli.