Kouamé: i numeri della riscossa. Contro l’Inter partita speciale

I numeri dell'ivoriano in questa stagione. Servirà il suo spirito di abnegazione contro l'Inter sabato

Redazione VN

Un reparto offensivo che cambia continuamente interpreti ma che mantiene un punto fermo: Christian Kouamé. La Repubblica studia oggi sulle sue pagine i numeri dell'attaccante viola, il quale risulta al momento il miglior marcatore della Fiorentina in campionato con due gol realizzati, oltre ad aver timbrato il cartellino anche in Conference ed aver smerciato in totale 4 assist in stagione.

Un attaccante versatile, pronto a sacrificarsi per il bene della squadra come ha sottolineato lo stesso Italiano. "È in grande fiducia, porta l’entusiasmo necessario in tanti momenti — ha detto il mister gigliato dopo il pareggio deludente a Lecce nel quale l’ivoriano ha messo a segno il gol che ha evitato la disfatta — Ha ottenuto di rimanere a Firenze, si mette a disposizione per qualsiasi cosa e in questo inizio di stagione sta meritando la nostra fiducia".

Il classe 1997, l’ultima stagione in prestito all’Anderlecht (36 presenze, 13 gol e 10 assist in totale), si era messo a completa disposizione del tecnico già dal ritiro senza pensare troppo alle voci di mercato, ed in cuor suo sperava di poter rimanere a Firenze, dove è arrivato dal Genoa a inizio 2020 ancora infortunato per la rottura del legamento crociato. Da lì un cammino fatto di sacrificio e forza di volontà, che lo ha portato fino a qui, fino ad affrontare sabato sera, al Franchi, l’Inter in una gara che per lui sarà molto speciale. Kouame, arrivato ragazzino in Toscana passando dalla Sestese e dal Prato, ha militato infatti nelle giovanili del club nerazzurro, vincendo tra l'altro nel 2016 la Coppa Italia Primavera.

Lo stesso Kouamé che ha già firmato i gol dell'ex contro l'Inter, nel 2020/2021, quando l’ivoriano siglò due gol tra campionato e Coppa Italia contro i nerazzurri. Servirà sicuramente il suo apporto dunque contro la squadra di Inzaghi per tentare di fare il colpo grosso, oltre al suo spirito battagliero che gli ha consentito di essere il giocatore dei viola che ha subìto più falli in campionato (22). La Fiorentina si affiderà ancora una volta a lui, e nel frattempo aspetta anche di fare la mossa decisiva per il contratto, che scadrà a giugno 2024.