Da esubero a indispensabile: Kouamé è l’uovo di Rocco

Tra i due litiganti il terzo gode. Si potrebbe riassumere così il momento di Christian Kouamé, in gol contro il Lecce. La Nazione si concentra proprio su di lui. Se oggi la Fiorentina - si legge - riesce in qualche modo a galleggiare tra Europa e campionato, molto lo deve all'ex Genoa che ad inizio estate voleva lasciare il club viola per essere protagonista altrove. I numeri: 14 presenze su 16 partite stagionali (out solo ad Enschede e Empoli) con 3 gol segnati e 4 assist messi a referto per i compagni. È il giocatore con il rendimento migliore di tutta la squadra. A Lecce ha limitato i danni. Ed obiettivamente lo ha fatto spesso nel corso di questa stagione. Il quotidiano, che definisce Kouamé "l'uovo di Rocco", ripercorre poi la sua storia, con l'arrivo dalla Costa d'Avorio, le esperienze nel Prato prima e nella Sestese poi.