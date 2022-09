Kouame, Cabral o Jovic? Ora il casting è a tre: un bel rebus per Italiano

In tre per una maglia da titolare a Bergamo. Kouame, Cabral o Jovic? La scelta finale arriverà in extremis, perché questa volta le componenti in gioco sono tante.

Dalla parte dell'ivoriano ci sono la buona prestazione contro il Verona e l'essere una via d'uscita all'improduttivo dualismo Cabral-Jovic: se contro gli scaligeri sia stata una soluzione ad hoc o ripetibile lo dirà il tempo. A contendere una maglia a Kouame c'è soprattutto Cabral, anche per il fatto di essere rimasto a Firenze mentre sia l'ex Genoa che Jovic sono andati in Nazionale. Se il brasiliano avrà dato risposte sufficienti sarà lui il titolare, altrimenti conferma per Kouame. L’ultima possibilità, nel casting a tre, è di tentare immediatamente il rilancio di Jovic, ancora indietro fisicamente. Lo scrive il Corriere dello Sport.