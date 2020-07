Kouamé /2: “La Fiorentina è sempre stata nel mio destino. Ribery un esempio fenomenale”

Vi proponiamo altri passaggi dell’intervista rilasciata da Christian Kouamé sulle colonne di Tuttosport.

Il legame con la Toscana

Dopo i primi passi alla Sestese e al Prato l’approdo alla Fiorentina chiude un cerchio: “l a Fiorentina credo sia stata sempre nel mio destino”. Per lui cresciuto umanamente e calcisticamente vicino a Firenze – confida – la squadra viola è stata sempre un punto di riferimento. Esserci arrivato il coronamento di un sogno.

Le giovanili e il passaggio in nerazzurro

Continuare all’Inter gli avrebbe fatto piacere, ma non ha nessun rimpianto: “ora sono in un grande club e sono felice”. L’Inter – racconta – lo ha cercato quando ormai il Prato s’era accordato col Cittadella. A Firenze ha trovato un progetto interessante, vuol mettersi a disposizione per ripagare la fiducia della proprietà in un momento complicato, Barone e Pradè in testa.

Franck Ribéry

Non risparmia elogi: “Franck è fantastico, specie con noi giovani è sempre prodigo di consigli”. Un esempio nei suoi comportamenti, nonostante abbia vinto tutto ha ancora voglia: “si allena sempre al massimo, ha un carisma eccezionale”.

La leva calcistica del ’97

Chiesa, Castrovilli, Lirola, Dragowski, tutti del ’97. Che obiettivi ci poniamo? Magari giocare la Champions con questa maglia. E vincere qualche trofeo. Siamo un bel gruppo.