Kouamé /1: “Sogno il primo goal sotto la Fiesole, ma senza tifosi non è lo stesso. La 9 di Bati…”

L’ex Genoa racconta della grande emozione di tornare a giocare dopo l’infortunio al ginocchio. Soprattutto perché non si aspettava di esordire già in questa stagione. Il duro lavoro di questi mesi, con il sostegno di tutto lo staff tecnico e medico viola lo fa guardare al domani con ottimismo. Domani che si chiama Toro: “una buonissima squadra, ci aspetta una gara difficile. Vogliamo vincere e faremo di tutto“. Poi si augura che due squadre unite da un passato glorioso, come Fiorentina e Torino, possano tornare presto a lottare per obiettivi importanti.

Belotti e il senso del goal

Lo definisce un grande campione, di cui apprezza tantissimo le qualità, a iniziare dal senso del gol. “Gallo” che sembra davvero non volersi fermare più: 7 i goal nelle ultime sette di campionato: “speriamo di interrompere la sua striscia”. Il Toro però non è solo Belotti – ammonisce – ma ha altri giocatori pericolosissimi, per questo occorre attenzione, concedendo il meno possibile.

Sognando il primo gol in viola