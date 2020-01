Kouamé torna a casa: il suo passato nella Sestese

Christian Kouamé sta per diventare ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Si può dire che l’attaccante torna a casa. E’ cresciuto, infatti, nella Sestese. E La Nazione ricorda la sua esperienza nella società rossoblù:

Dalla Costa d’Avorio a Sesto passando per Rifredi. Il volo di Kouamè comincia nell’ottobre del 2013: non aveva nemmeno 16 anni il nuovo acquisto della Fiorentina, quando atterrò in Italia per uno stage. E da allora non è più ripartito. C’è stata anche un’inchiesta sul suo arrivo alla Sestese. Ma non ci ha mai fatto caso. Anzi, ogni suo gol era meglio di un’assoluzione per Filippo Giusti, il presidente di allora della Sestese che adottò Christian, ospitandolo a casa sua, zona Careggi. Nella squadra rossoblù giocava in tre categorie: Allievi (la sua), Juniores ed Eccellenza.

Anche il Corriere Fiorentino scrive del passato alla Sestese di Kouamé:

Arrivò In Italia nel 2013 a neppure 16 anni scoperto dal presidente del Prato, Paolo Toccafondi, in un viaggio ad Abidjan su imbeccata di Ghislain Akassou, ex giocatore dei lanieri e oggi procuratore, che lo ha scovato nel villaggio di Bingerville: 185 centimetri di leggerezza, quella che ha quando galoppa come una gazzella o sorride adesso per aver realizzato il sogno di diventare calciatore imitando l’idolo Drogba nelle partite in strada fino al tramonto, la sua scuola calcio.

Il patron dei biancazzurri in collaborazione con quello della Sestese, Filippo Giusti, portò Christian in Italia assieme ad altri 3 ivoriani. Le modalità con cui lo ha fatto sono state oggetto di un’inchiesta della Procura di Prato che ipotizza irregolarità di vario tipo, quasi una «tratta» di giovani giocatori africani: accuse per le quali Tocafondi è sotto processo (mentre Filippo Giusti e due agenti hanno patteggiato) e sul piano sportivo ha pagato con una squalifica di 20 mesi. Uno di quei ragazzi era stato poi vicino alla Fiorentina, ma non arriverà mai in viola.