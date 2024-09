Kostic apre ad una nuova destinazione. Potrebbe trovare un grande ex viola

Filip Kostic sembrava essere ad un passo dalla Fiorentina. Poi la trattativa è saltata e il serbo è rimasto alla Juventus, con la dirigenza bianconera che sta cercando di piazzarlo nei campionati con il mercato ancora aperto. In particolare secondo Tuttosportc'è il Galatasaray che dopo l'arrivo di Osimhen passerà al 3-5-2. Thiago motta non lo vede assolutamente e il giocatori ha già detto no a molte proposte da tutta Europa ma non solo. Adesso però ha dato una apertura proprio ai turchi che potrebbero mettere sul piatto un bel contratto. Un altro giocatore della Serie A potrebbe trovare posto Istanbul, proprio come Icardi, Mertens e Torreira