Kokorin vuole bruciare le tappe: ha già trovato casa e l’insegnante di italiano

Come riporta La Nazione, Sasha Kokorin non ha intenzione di perdere tempo. Per questo, ha già individuato un’insegnante in grado di aiutarlo nello studio dell’italiano. Si tratta di un passaggio determinante per integrarsi al meglio nella nuova realtà, dentro ma soprattutto fuori dal campo. Non solo, secondo il quotidiano il calciatore insieme alla moglie Daria starebbe cercando di trovare una casa adatta alle esigenze della famiglia. Attraverso le storie social della donna, si tratterebbe di una colonica in pietra, con tanto di piscina ed ampio parcheggio.

