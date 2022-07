Kokorin via? Al momento tutto fermo. Il russo non valuta l’ipotesi svincolo

I postumi della positività al Covid riscontrata prima del ritiro di Moena non hanno agevolato l'addio dalla Fiorentina di Sasha Kokorin. Secondo il Corriere dello Sport infatti il russo è rimasto isolato a Firenze e al momento il suo entourage non sembra convinto dalle ipotesi che vorrebbero il russo lontano dai colori viola. Quella dello svincolo non sembra una possibilità presa in esame dagli agenti, ma anche le offerte arrivate per l'ex Zenit non sono state ritenute adeguate. Al momento dunque non sarà quello dell'attaccante lo slot da extracomunitario in uscita per fare spazio a Dodò.