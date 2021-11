Kokorin resta sotto esame, piacciono Alvarez e Borja Mayoral

Non solo Cabral e Scamacca nel mirino dei viola. Si sonda anche le piste che portano ad Alvarez e Borja Mayoral

Kokorin ogni giorno che passa è sempre più un punto interrogativo di questa Fiorentina. Da quando è arrivato non ha mai giocato, se non qualche piccolissimo spezzone, senza nemmeno incidere. Per il dopo Vlahovic, oltre alle piste di Cabral e Scamacca, Pradè e Burdisso stanno valutando anche Borja Mayoral (SCHEDA), attaccante del Real Madrid che alla Roma non sta trovando spazio.