Caccia al sostituto di Vlahovic: ipotesi Cabral e Scamacca

La Fiorentina è a caccia del sostituto di Vlahovic. Si sondano Cabral e Scamacca, entrambi giovani e promettenti

Nell'attacco della Fiorentina c'è solo Dusan Vlahovic . Specialmente adesso che Nico Gonzalez è out, perché ancora positivo al Covid-19. Italiano ha bisogno di almeno un'altra soluzione per provare ad arrivare in Europa. Con Kokorin si è messa di mezzo pure la sfortuna. I fastidi fisici lo stanno torturando da quando è arrivato a Firenze.

Il casting per l'attacco, scrive il Corriere dello Sport, è ormai partito da tempo. Pradè e Barone stanno sondando vari terreni. Piace molto Arthur Cabral, attaccante brasiliano del Basilea, autore di 23 gol in 24 partite, tra campionato svizzero e Conference League. Resta sempre in lizza l'ipotesi Gianluca Scamacca, ma il Sassuolo non fa sconti, come ha fatto capire in estate. L'attaccante si sta guadagnando a suon di gol la titolarità in neroverde, anche se il Dg, Giovanni Carnevali, ha sempre detto che verrà valutata ogni offerta per i loro big.