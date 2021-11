Viola, un mercato Real: Odriozola, Borja Mayoral e non solo

Il mercato della Fiorentina si intreccia con molti giocatori del Real Madrid: Luka Jovic e Borja Mayoral potrebbero raggiungere Odriozola

L'asse Firenze-Madrid si fa sempre più caldo. Dopo Alvaro Odriozola potrebbero esserci altri blancos a ripercorrere lo stesso percorso. Gli indizi - troviamo scritto su La Nazione - portano a pensare che Borja Mayoral sia la pista più calda, ma non va tralasciato il profilo di Luka Jovic . Il giornale si sbilancia, scrivendo di operazioni che si potrebbero concretizzare già a gennaio. I canali diplomatici tra i due club - si aggiunge nel pezzo - si sarebbero rinsaldati grazie ad un diniego. Quello che la Fiorentina ha opposto ai rivali dell'Atletico Madrid per Vlahovic. Odriozola si è trovato molto bene con la Fiorentina ed è per questo che potrebbe essere ridiscussa la formula del suo trasferimento. L'esterno basco è in prestito secco, ma a gennaio è in calendario un incontro tra i due club per discutere di un'opzione a favore dei gigliati.

Gli affari con il Real Madrid - come detto - non si fermerebbero a "Odri". La Fiorentina è forte su Borja Mayoral. Il centravanti spagnolo è ai margini della rosa di Mourinho, alla Roma. Quasi impossibile che i giallorossi esercitino il riscatto, fissato a 15 milioni. I blancos sarebbero felici nel girarlo alla Fiorentina. Discorso diverso per Luka Jovic che in tredici partite, è partito solo quattro volte da titolare in stagione. L'agenzia che cura gli interessi del serbo fa capo a Fali Ramadani, in ottimi rapporti con la Fiorentina. Il Madrid - chiosa il giornale - non opporrebbe il veto ad una sua partenza.