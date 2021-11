Adesso il mercato: Mayoral “a prescindere”, il Sassuolo complica Scamacca

Il borsino del mercato di gennaio: alcune nebbie si diraderanno già nel corso della prossima sosta

La Nazione scrive che la sosta sarà importante per gettare le basi di quello che sarà il futuro mercato di gennaio. La sensazione è che la Fiorentina non voglia ancora privarsi di Vlahovic in assenza di un'offerta da almeno 70 milioni, ma le big europee sono in agguato e tutto può succedere. Il prestito di Mayoral dal Real Madrid è una soluzione attuabile a prescindere dal destino del serbo, mentre se questi partisse allora verrebbero attivate le piste Alvarez del River e Cabral del Basilea. Occhio alla questione Scamacca: la Fiorentina vorrebbe prestito con obbligo, il Sassuolo spara senza mezze misure - o acquisto a 23 milioni o prestito secco. Complicato.