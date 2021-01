Kokorin e Malcuit, niente Torino: i nuovi arrivati puntano l’Inter

Kokorin e Malcuit non sono stati convocati per la gara di questa sera contro il Torino. L’ex Napoli è più avanti del russo, come dimostra la seduta pressoché completa svolta ieri mattina prima della partenza del gruppo viola che oggi potrà contare sul tifo del presidente Commisso sulle tribune dello stadio Olimpico Grande Torino. L’esterno ci sarà contro l’Inter venerdì 5 febbraio e al match contro la squadra nerazzurra punta anche l’attaccante russo, seppur in ritardo di condizione, giusto per iniziare a respirare il clima agonistico della Serie A. Lo riportano il Corriere dello Sport e La Nazione.