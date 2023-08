Kokorin e la scadenza del contratto: la Fiorentina ha le mani legate

Un esubero nella rosa della Fiorentina, ma non per tutti. Italiano potrebbe usufruire di lui in caso di necessità, ma quel contratto in scadenza lega le mani alla società viola.

E Kokorin? La Nazione si sofferma anche sulla situazione dell'attaccante russo. Un esubero nella rosa della Fiorentina, ma non per tutti.Italiano potrebbe usufruire di lui in caso di necessità, ma quel contratto in scadenza lega le mani alla società viola. Infatti, si cerca un acquirente che lo prenda a titolo definitivo. Visto il passato dell'ex Zenit, non sembra un'operazione molti semplice. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero aprire nuove soluzioni e nel caso di permanenza, chissà...