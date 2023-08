Gazzetta sicura: “Estremo bisogno? Fiorentina, in attacco c’è anche Kokorin”

In campionato, Italiano ha ruotato sulla sinistra e davanti (Brekalo e Nzola con il Genoa, Sottil e Beltran con il Lecce), ma in Conference dovrebbe riproporre la prima linea dell’andata

In campionato, Italiano ha ruotato sulla sinistra e davanti (Brekalo e Nzola con il Genoa, Sottil e Beltran con il Lecce), ma in Conference dovrebbe riproporre la prima linea dell’andata contro il Rapid, quindi con Nzola centravanti, Nico e Brekalo sulle fasce, Bonaventura trequarti. In panchina avrà uomini per eventuali mosse. C’è pure Kokorin, se mai ce ne fosse estremo bisogno e se non trova prima un’altra sistemazione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.