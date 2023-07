Kokorin al bivio. Ed in Arabia un club è pronto a presentare un’offerta

La Repubblica scrive oggi sulle sue pagine dell' "oggetto misterioso" dell'attacco della Fiorentina: Aleksandr Kokorin. Come scrive il quotidiano, il prestito cipriota all’Aris Limassol ha fatto tornare il sorriso all'attaccante russo di proprietà dei gigliati, date le 13 reti ed i 6 assist coi quali ha contribuito quest'anno al primo storico titolo del club, con Kokorin che tra una decina di giorni si ripresenterà a Firenze per il raduno gigliato al Viola Park. Il russo vorrebbe rimanere ma è consapevole che i progetti del tecnico e della società sono altri. Ed allora ecco che si aprono due opzioni per il classe '91: l’Aris Limassol, infatti, ha già fatto intendere come sia disposto a riprenderselo, da segnalare però anche l'interessamento di una squadra araba. Lo Shabab Al Ahli, compagine che milita nella prima serie e che potrebbe, infatti, avanzare presto un’offerta spinta dall’interesse del tecnico serbo Marko Nikolic. La Fiorentina osserva ed attende contatti.