L’Arabia pigliatutto dà una mano alla Fiorentina? Pronta offerta per Kokorin

Aleksandr Kokorin torna alla Fiorentina, ma il club viola lo rimetterà immediatamente sul mercato. Difficile trovare offerte adeguate per l'attaccante russo, tuttavia è proprio dal grande paese eurasiatico che arrivano notizie incoraggianti: lo Shabab Al Ahli, club di prima divisione araba, starebbe preparando secondo m.sportsdaily.ru una proposta all'altezza per il miglior giocatore dell'Aris Limassol nell'ultima stagione a Cipro. Il matrimonio tra Kokorin e Shabab Al Ahli sarebbe facilitato dalla presenza di Marko Nikolic, allenatore che ha lavorato in Russia in passato e che conosce l'ex Zenit.