Kean rinato a Firenze? “Ora torno a casa col sorriso. Qui giovani e talento”

Tante occasioni, ma "solo" due gol in questo avvio di campionato. Moise Kean traccia il bilancio di questo inizio di avventura con la maglia viola a SportWeek (LE PAROLE DELL'ATTACCANTE): "Voglio solo andare in campo e divertirmi. Io e il mister ci intendiamo bene. Mi ha aiutato molto, in campo e fuori. Lui è giovane, è stato attaccante, ha ben chiaro cosa chiedermi – innanzitutto di andare in profondità – e cosa gli posso dare. Ha tanta ambizione e ama le sfide. E poi siamo una squadra giovane e piena di talento, faremo bene". E poi Firenze - dichiara - è una città passionale, che tiene alla maglia, non ha caso a scelto di vivere in centro.