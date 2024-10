Kean: “Io, Moise, unico ma uno come tanti. Per essere leader devo farmi il mazzo”

In una lunga intervista rilasciata a Sportweek,Moise Kean ha spaziato a 360° entrando anche in questioni più nascoste e poco conosciute di lui, soprattutto fuori dal campo. Il centravanti viola si definisce "unico", per il suo modo di vivere tutto suo, diverso dagli altri, silenzioso ma allo stesso tempo diretto. "A me è mancata la figura paterna, quindi con mio figlio (Marley n.d.r.) cerco di costruire un rapporto solido e mi impegno a non fargli mancare niente. E' importante che lui sappia fin da ora che io ci sarò sempre, più un padre è vicino al figlio, meglio è". Moise - traduzione francese di Mosè, come tiene a precisare - è cresciuto senza una figura paterna, e a partire dai 13 anni quando si è trasferito a Torino per giocare nelle giovanili della Juventus ha iniziato a sentirsi addosso grandi responsabilità: "Sono andato via per giocare a calcio, e le responsabilità derivavano dal fatto che fossi consapevole che dal mio futuro dipendesse anche quello della famiglia. Mia mamma lavorava tanto, mio fratello era lontano, e io avevo la mia famiglia sulle spalle, come è tuttora".