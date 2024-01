Kean? Prima deve partire Nzola. L’ex Spezia non ha mercato e sull’Empoli…

La Fiorentina vuole Kean, ma nessuno, sul conto del classe 2000, vuole in ogni caso sbilanciarsi (timide aperture in relazione all’interesse della Fiorentina sono arrivate da alcuni membri del suo entourage) anche perché prima i viola dovranno trovare una soluzione per M’Bala Nzola, che anche alla luce di una prima parte di stagione da dimenticare non pare avere mercato: un’opzione potrebbe essere quella dell’Empoli ma l’alto stipendio dell’angolano (1,5 milioni) non rende ad oggi facile il suo trasferimento. Lo riporta il Corriere dello Sport.