Kean e Gud: pace fatta e nuovo inizio, si divertono in campo e fuori

Il Corriere dello Sport ricostruisce il rapporto ormai sereno che si è instaurato tra Kean e Gudmundsson. Al novantesimo minuto di Fiorentina-Lazio, l'arbitro Matteo Marcenaro fischia il secondo rigore in favore dei viola. Vuole batterlo Albert Gudmundsson, che ha già trasformato il primo. Moise Kean si avvicina nel tentativo di convincerlo a cedergli la sfera, ma l'islandese al debutto in maglia viola ha la meglio: tira lui dal dischetto, firmando il 2-1 che vale la vittoria della sua squadra. Cose di campo, tanto che il battibecco con Kean è già passato in cavalleria. Per la verità fra i due è scoppiato l'amore quando domenica sera, contro il Milan, Gudmundsson ha lasciato l'onere di segnare il rigore al centravanti di Vercelli, che sotto la curva Ferrovia ha fallito malamente. Questo non toglie che il gesto dell'ex Genoa abbia conquistato il collega di reparto. I due si divertono pure sui social dove due giorni fa l’ex Juventus ha postato una foto che lo ritraeva abbracciato al ventisettenne durante un’esultanza.