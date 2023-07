Kayode non si ferma: “Adesso volo al Viola Park. Fate giocare i giovani!”

"Firenze è un posto magnifico, una città unica e c’è una società fantastica che crede tanto nei giovani. Non vedo l’ora di esordire in Serie A". Esordisce così Kayode in un'intervista al Corriere dello Sport. Il talento della Fiorentina ripercorre quanto successo con l'Under 19 definendolo un viaggio incredibile in cui nessuno, prima della finale, ci avrebbe scommesso qualcosa. Un gol, quello di Kayode, decisivo quanto bello. Il pensiero però, non può che non andare alla stagione con la Primavera viola e quelle finali perse, un grande rammarico. Poi, con personalità, il terzino italiano manda un messaggio: "Far giocare i giovani deve valere sempre, non solo quando vincono. La vittoria è figlia di un percorso, e se i giovani non giocano non possono nemmeno farlo". Insomma, più chiaro di così non poteva essere. Adesso non ci saranno vacanze per Kayode che non vede l'ora di volare in ritiro al Viola Park e seguire il suo sogno di esordire in Serie A inseguendo le orme di giocatori come Walker e Hakimi, suoi idoli.