Kayode, il terzino soffiato al Parma: per lui il futuro è viola

La Nazione analizza anche la prestazione di Michael Kayode. Contro l'Arezzo il terzino destro della squadra di Aquilani ha dimostrato tecnica e velocità, qualità importanti per un giovane giocatore. Forse a Parma si staranno "mordendo le mani" per esserselo fatto fregare dalla Fiorentina all'ultimo minuto. Anche per lui, il futuro in casa viola è pronto a splendere.