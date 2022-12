Amatucci, il pupillo di Angeloni: tifoso vero e qualità da regista

Amatucci ha stupito tutti, non Angeloni che lo seguiva da tempo. Qualità e tecnica per il giovane regista viola

La Nazione si sofferma su Lorenzo Amatucci, uno dei giovani viola che entrato in campo contro l'Arezzo. Cresciuto in una vera famiglia viola, ha subito colpito Angeloni con le sue qualità. Vero regista, si è preso i complimenti di tutti al termine del match. Anche del padre Daniele, bomber del Capolona durante gli anni 90'. Il suo futuro non può che non essere viola.