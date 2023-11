Kayode, ha vinto la prudenza: out a Milano, in campo contro il Genk

La Repubblica procede a fornire i tempi di recupero di Michael Kayode, escluso dai convocati per la gara contro il Milan. Il problema fisico rimediato dal terzino nella gara di andata contro il Cukaricki in Conference League è smaltito, ma per una convocazione si è preferito risparmiarlo in modo tale da riaverlo in lista giovedì contro il Genk. Questa scelta anche per dare il cambio in una zona di campo in cui toccherà nuovamente a Parisi.