"Il marcatore della finale U19 resterà a Firenze, entrando nelle rotazioni di Italiano". Questa la previsione del Corriere dello Sport su Kayode, terzino destro della Fiorentina.Dopo la vittoria dell'Europeo U19, il talento viola sembra aver convinto ancora di più la società di Commisso di puntare su di lui e di non optare per il prestito. Vedremo in che modo Italiano vorrà inserire il giovane terzino nelle rotazioni della sua Fiorentina.