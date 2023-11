Kayode brucia le tappe del recupero e sogna la chiamata di Spalletti

È stato ed è il volto più bello di questo inizio di stagione e per questo, vederlo uscire in lacrime, è stato particolarmente doloroso. Michael Kayode - scrive il Corriere Fiorentino - è la faccia migliore del pallone. Con quel sorriso perennemente stampato sul viso, e quel modo puro e bellissimo di giocare tipico dei suoi 19 anni. Dall’esordio col Genoa, alla prestazione da urlo al cospetto di Kvaratskhelia. Nel mezzo altre gare giocate senza paura. E prima ancora il goal decisivo in finale nella vittoria dell'Europeo U19. I pochi mesi questo ragazzo ha ribaltato il suo mondo e stravolto qualsiasi gerarchia. Non a caso, la società, ha deciso di accelerare i tempi e gli ha fatto firmare il prolungamento fino al 2028 portando il suo stipendio da 30 a 350 mila euro, che saliranno fino al milione nel corso degli anni successivi.

Kayode ama bruciare le tappe

Una scalata impetuosa che si è arrestata soltanto per colpa di quell'infortunio rimediato nel match della settimana scorsa col Cukaricki. La diagnosi aveva già fatto tirare a tutti un profondo sospiro di sollievo: stop di due settimane. Kayode però ama andare di fretta, ed ha la naturale capacità di illuminare anche i momenti più bui. Ieri è stato proprio lui a regalare un raggio di sole. Il suo recupero infatti procede meglio del previsto, e non ci sarebbe da stupirsi nel rivederlo in campo già la prossima settimana, probabilmente nella sfida di domenica 12 col Bologna. Buona notizia che non è la sola. Da Coverciano - racconta il quotidiano - arriva la voce forte che il c.t. Luciano Spalletti, rassicurato sulle sue condizioni, sia seriamente intenzionato a convocarlo per i prossimi impegni con Macedonia e Ucraina, per sostituire lo squalificato Di Lorenzo. La conferma si avrà venerdì della prossima settimana, ma lo spiffero è già arrivato.