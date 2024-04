Juventus-Fiorentina, la sfida delle panchine incerte. Ecco i candidati

Juventus-Fiorentina è una sfida che racchiude anche altre tematiche oltre a quelle del campo, con Allegri e Italiano che sembrano destinati ad un futuro lontano da Torino e Firenze. Tuttosport riporta oggi delle riflessioni sui tecnici di bianconeri e viola. Come scrive il quotidiano, Massimiliano Allegri da una parte e Vincenzo Italiano dall’altra, infatti, approcceranno la partita dello Stadium con poche certezze riguardo il proprio futuro sulle panchine su cui entrambi siedono dal 2021. Il tecnico bianconero vanta ancora un anno di contratto (e ben remunerato…) con la Juventus, in attesa di un confronto con il club per diradare la nebbia sul domani. Mentre l’allenatore viola andrà in scadenza, tanto che il suo destino pare ormai prossimo a quella Napoli in cui, a fine stagione, si insedierà anche il ds Giovanni Manna, tanto per aumentare gli incroci odierni. I due mister, insomma, sono pronti a sfidarsi questa sera con un pezzetto di futuro in ballo. Le dichiarazioni di facciata – inevitabilmente, in questa fase della stagione – raccontano di una Juventus che pensa solo ad Allegri, di un Allegri che pensa solo al traguardo Champions e di un Thiago Motta che pensa solo al Bologna. In realtà – inevitabilmente, anche in questo caso –, Giuntoli non può farsi trovare impreparato di fronte a un eventuale addio anticipato con l’attuale tecnico. E così si guarda intorno, rimirando nell’italo-brasiliano le qualità più luccicanti tra gli allenatori emergenti in Serie A: innegabile sia lui il profilo prediletto, in caso di casella dell’allenatore libera a giugno. Nelle preferenze bianconere, infatti, l’attuale guida tecnica del Bologna “dei miracoli” ha sopravanzato in maniera netta un altro nome vagliato nelle scorse settimane, ovvero quello dell’emergenza Raffaele Palladino. L’allenatore del Monza è a sua volta prossimo a salutare la Brianza e, scherzo del destino, è entrato di prepotenza nelle mire proprio della Fiorentina. Che, messo in conto di salutare Italiano a fine stagione, sta ora stilando pro e contro dei due mister che meglio si sovrappongono all’identikit stilato dal club: Palladino, appunto, e Alberto Gilardino.