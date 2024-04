Juventus-Fiorentina è sempre importanti: Italiano evita ogni tipo di calcolo

Juventus-Fiorentina è sempre importante. Gli stimoli e gli spunti per considerare la gara di Torino una di quelle sfide da dentro o fuori ci sono tutti. E anche per questo, Italiano farà di tutto per mettere in campo la formazione più affidabile, lasciando stare concetti del tipo: turn over in direzione Conference o (meno che mai) campionato ormai sacrificabile per puntare tutto sulle coppe. Ok, i numeri sostengono bene motivi del genere, ma l’orgoglio è un ottimo compagno di viaggio, specie quando c’è da confrontarsi con quel colore. Il bianconero della Juve. E poi occhio (e largo) alle ambizioni personali. Che dire di ragazzi come Belotti e Nico Gonzalez che sanno bene quando essere i firmatari di un danno alla Juve possa avere un valore (appunto anche personale) doppio. Lo riporta la Nazione.