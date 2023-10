Juventus e Lazio le grandi sfide per la viola. Ci si gioca l’Europa

Dopo un calendario che ha visto la Fiorentina impegnata in un giro di trasferte adesso è il turno del Franchi. Infatti nelle prossime 4 partite la squadra di Italiano ne giocherà 3 in casa. Contro Empoli, Juventus e Bologna. 3 sfide diverse ma fondamentali, soprattutto quella contro i bianconeri. Oltre che per la rivalità la Juventus potrebbe essere un avversario per la corsa Champions. Il prossimo mese sarà cruciale per capire le ambizioni della banda di Italiano. L'unica trasferta non è banale, la Fiorentina scenderà a Roma per sfidare la Lazio. Il match è storicamente ostile alla Fiorentina, Anche se i biancocelesti non hanno iniziato bene la stagione e inseguono le prime della classe. La costanza di risultati in campionato sarà determinante per le ambizioni di tutta la compagine viola. Fonte La Nazione