Juventus, altro che Vlahovic: la dura realtà del mondo bianconero

Il noto dirigente della Juventus ha parlato chiaro. A quanto detto da Arrivabene, Vlahovic è pronto a rimanere solo un sogno

Il sogno Dusan Vlahovic per la Juventus sembra destinato a rimanere tale. A confermare tutto ciò, sono le dichiarazioni fatte dall'ad della Juventus Maurizio Arrivabene che confermano come i soldi dei vari aumenti di capitale non saranno investiti nel mercato ma serviranno per dare stabilità al club.

TuttoSport commenta queste parole senza sbilanciarsi in maniera definitiva, anzi lasciando aperto qualche spiragli collegandosi a questa dichiarazione dell'ad bianconero: "Non necessariamente bisogna vendere per comprare. Adesso pensiamo a chiudere questo semestre e poi penseremo al futuro". Insomma, speranza c'è ma di certezze non se ne trovano molte. Non sappiamo cosa possa nascondere il mercato, ma se lo scenario è questo, le strade della Juventus e di Dusan Vlahovic difficilmente si incroceranno.