“Carpe diem”: cavalcare l’onda per chiudere il 2021 in bellezza

Una sfida importantissima ai fini della classifica

Sfruttare il momento. Condizione, ambiente, entusiasmo, fiducia, sono tutti ingredienti con i quali la Fiorentina può preparare un piatto delizioso da servire al Sassuolo. Surfare l’onda, e chiudere in bellezza un 2021 che nell’ultima parte ha preso una piega decisamente diversa ai primi, tristissimi mesi. Lo percepisce Italiano, classifica e prestazioni (soprattutto in casa) stanno lì a confermarlo. C’è un clima bellissimo, come certificato dallo stesso allenatore, anche i giocatori vogliono regalare qualcosa di bello alla città. L'Europa? Parola tabù, ma ormai è il segreto di Pulcinella, scrive il Corriere Fiorentino. Niente distrazioni e un occhio di riguardo per Berardi, che Italiano allenerebbe molto volentieri, ma che dovrà essere fermato per inseguire la sesta vittoria consecutiva in casa.