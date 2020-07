Juric guiderà i suoi impegnati stasera al Franchi ma, per il Corriere dello Sport, anche molti tifosi viola seguiranno con attenzione i gialloblù, per la curiosità di vedere come gioca. C’è curiosità infatti per vedere la squadra allenata dal tecnico croato, da tempo associato alla panchina della Fiorentina. Fino a quando non arriverà la firma sul rinnovo del contratto offerto dagli scaligeri, il suo nome aleggerà sempre intorno ai viola. I gialloblù puntano l’Europa League e stasera saranno in cerca dei tre punti per continuare a sognare ed avvicinarsi al Milan (CLASSIFICA). Al Franchi sarà una battaglia, ma le attrattive per i tifosi viola come detto non mancheranno. Se c’è curiosità di vedere il gioco degli uomini di Ivan Juric, sicuramente l’osservato speciale sarà Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino avrà tutti gli occhi addosso, ed è pronto a ripetere la prestazione “monstre” offerta contro l’Inter.

AMRABAT E KOUAME’: COSI’ NASCE LA FIORENTINA DI JURIC? IL TECNICO A FIRENZE, DA AVVERSARIO (PER ORA)