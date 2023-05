Jovic spumeggiante, Lautaro vince sempre: i duelli del match

Toro scatenato

Difficile da tenere, Lautaro alla fine ne ha fatti due. Dzeko ha fatto il regista offensivo lontano dalla porta, Quarta si alzava su Dzeko, a Milenkovic è toccato il compito di prendere Lautaro. E il serbo è coinvolto in entrambe le reti: sulla prima rimane "basso" e tiene in gioco il marcatore, sul secondo si è fatto anticipare. Vero che l'attaccante interista sa fare gol in ogni modo ed è in giocatore completo, ma la Fiorentina non è stata in grado di arginarlo come avrebbe dovuto, con una difesa a tratti scollegata.