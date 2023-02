Jovic o Cabral? Questo è il dilemma. Il dubbio amletico di Italiano

Il Corriere dello Sport scrive oggi delle scelte che dovrà fare Vincenzo Italiano in Verona-Fiorentina, con il tecnico dei viola che sarà tenuto a sciogliere i suoi dubbi anche nel reparto offensivo dei gigliati. In particolare, il buon rendimento negli ultimi giorni di Cabral rilancia una candidatura del brasiliano per una maglia da titolare. Infatti, la sensazione è che King Arthur possa aver operato il sorpasso su Jovic dopo i due gol in Portogallo in appena un quarto d’ora entrando al posto proprio del serbo, ed alle reti con l’Empoli e sempre Braga al ritorno (dopo che l’arbitro francese Bastien gli aveva annullato un altro gol regolare causa cortocircuito tra Goal line technology e Var). Insomma, la Fiorentina sta ricercando la concretezza offensiva praticamente dall’inizio dell’anno e adesso che l’ha trovata in Cabral è un’occasione da non sprecare. Rimane buona e valida, comunque, l’ipotesi che porta viceversa a Jovic, con la dote sempre dei due gol in casa del Braga insieme a quello al Torino nei quarti di Coppa Italia, a dimostrare che anche il serbo pare aver trovato maggior confidenza con la porta avversaria (ma in campionato è fermo a quota 3 e l’ultima rete risale al 9 novembre e alla partita contro la Salernitana). Cabral o Jovic, l’unica cosa certa è un’altra: la Fiorentina ha assoluto bisogno di non perdere al “Bentegodi” e meglio che mai di tornare a Firenze con i tre punti in tasca per rimettere in movimento il ciclo virtuoso dei risultati (appena due punti nelle ultime sei partite che diventano cinque nelle otto gare del 2023, con ultimo successo datato 7 gennaio ai danni del Sassuolo sfruttando il rigore trasformato al 90’ da Nico Gonzalez) e, come conseguenza diretta, per aumentare la distanza dalla zona dove si lotta per non retrocedere.