Jovic lontano da Firenze: ha chiesto la cessione, Ramadani a lavoro

Il Corriere Fiorentino, sulle sue pagine interne parla della delicata situazione di Luka Jovic. Il serbo sembra essere davvero lontano da Firenze, con una stagione per ora deludente. La prestazione di Roma, dove non ha fatto nulla per farsi notare, è stata il culmine. Italiano sembra essersi stancato di lui. E secondo gli ambienti del ragazzo, pare che Jovic abbia chiesto di essere ceduto subito. Il suo agente Fali Ramadani si è già messo a lavoro per trovargli una sistemazione. Ma visto il contratto particolare di Jovic, non sarà affatto facile cederlo.