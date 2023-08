Jovic, la Fiorentina attacca bene anche senza. E si apre una pista italiana

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'attacco del Milan che segue Broja, ma non solo. L’alternativa Luka Jovic è nel gruppo delle alternative, non solo perché la Fiorentina ieri ha dimostrato di poter attaccare molto bene anche senza di lui. Jovic risponde alle esigenze di Pioli, che vuole una punta centrale, un vero 9, ma segna pochissimo: se stiamo al solo campionato, 13 gol dall’estate 2019 a oggi. La giornata di ieri però è stata anche quella di Sardar Azmoun, iraniano, 28 anni, al Bayer Leverkusen dall’inizio del 2022. La Bild ha scritto di un accordo tra il Milan e Azmoun, che probabilmente nei prossimi 10 giorni lascerà Leverkusen. La certezza è che Azmoun è pronto a fare di tutto per venire al Milan: fosse per lui, passerebbe da un rossonero all’altro. E di sicuro, al momento non c’è nulla tra Milan e Leverkusen: nessun accordo.