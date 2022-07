Jovic, la condizione è ancora precaria: Italiano chiede tempo e duro lavoro

"Vedrete ancora tanti alti e bassi da parte sua in questo periodo". Queste le ultime parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa sul neo acquisto Luka Jovic . I picchi verso l'alto dell'attaccante, raccontano di un giocatore top ancora in condizioni fisiche precarie, capace di riuscire a segnare 7 reti in pochi giorni e qualificarsi come miglior marcatore della Fiorentina del ritiro di Moena. Sì, lo ha fatto contro squadre di un livello alquanto inferiore, ma a differenza dei suoi compagni di squadra, ha svolto il suo dovere di centravanti.

Il picco verso il basso, invece, è la sua condizione fisica, ancora al 30%. Il duro lavoro sarà l'arma principale impugnata nella mano del tecnico viola, che vuole avere il suo bomber in forma in vista dei prossimi impregni. Italiano ha ben chiare le sue altissime qualità e conoscendo le situazione, i calciatori e le loro potenzialità, aveva fatto subito notare che per lui sarebbe stato necessario un lavoro molto intenso. Come fa notare il Corriere dello Sport, lo step in più che dovrà compiere riguarda in particolare la fame di gol da ritrovare, quel "veleno" positiva che l'allenatore siciliano chiede a tutto il suo reparto offensivo.