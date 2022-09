Jovic-Italiano, patto per un futuro gioioso: più impegno e più occasioni

Jovic e Italiano, infatti, hanno stretto un patto. Maggiore impegno da parte del serbo, anche nel recuperare la condizione migliore, in cambio di maggior occasioni per scendere in campo. Con la possibilità, concreta, di ricoprire un ruolo diverso in un modulo cambiato. La cosa che adesso conta è che Jovic e Italiano continueranno insieme, con la speranza di assistere ad un futuro gioioso per entrambi.