QS: “Jovic, addio a gennaio? I tre punti che smentiscono questo scenario”

Dalla Spagna giungono voci di un possibile addio di Luka Jovic già a gennaio. La Nazione evidenzia tre motivi per cui ciò sarebbe improbabile

La Nazione si sofferma sulle voci che rimbalzano dalla Spagna, che vedrebbero Luka Jovic lontano da Firenze già a gennaio. Uno scenario davvero assurdo, visto quel poco che l'ex Real a mostrato qui in Italia. Un addio, davvero improbabile, soprattutto per tre motivi.

Per prima cosa, la formula del suo arrivo a Firenze è così conveniente che sprecare l'occasione di valorizzarlo sarebbe assurdo. Poi, a gennaio chi ci sarebbe pronto per sostituirlo? Sarebbe una cosa davvero complicata. E inoltre, c'è un Mondiale alle porte e chissà, potrebbe essere l' occasione giusta per vedere la rinascita dell'ex Real.