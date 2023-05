Jovic il TOP di questa sera: spunta un dato sul bomber serbo

Come è normale che sia, la bilancia pende tutta dalla parte nerazzurra. Sono più del doppio (92), rispetto a quelli della Fiorentina (42), infatti, i trofei vinti in carriera dai giocatori interisti. Una differenza prevedibile, tenuto conto che la squadra allenata da Inzaghi Lautaro è abituata, non solo a calcare certi palcoscenici, ma anche ad arrivare fino in fondo. Senza contare che l’età media dei nerazzurri è decisamente più alta di quella della formazione toscana. E allora, con più anni giocati, aumenta anche la possibilità di conquistare titoli. Un esempio in questo senso è Dzeko, che ha già tagliato il traguardo delle 37 primavere ed è l’interista con il palmares più ricco (9) . Il bosniaco ha vinto in Germania, in Inghilterra e in Italia. Non c’è riuscito in patria, in Repubblica Ceca e con la maglia della Roma. Ma Dzeko, come scrive il Corriere dello Sport, non è il più vincente tra i giocatori che, tra campo e panchina, si troveranno di fronte questa sera all’Olimpico. In cima alla lista, infatti, c’è Jovic. Che, ad appena 25 anni di età, è stato capace di raccogliere ben 12 titoli. In ogni Paese da cui è transitato, dalla sua Serbia al Portogallo, dalla Germania alla Spagna, ha finito puntualmente per sollevare trofei. Per la verità, per quelli conquistati con il Real Madrid – ben 5, tra cui pure una Champions League –, non si può dire sia stato uno dei protagonisti, ma almeno un piccolo contributo l’ha concesso. Ora, però, per completare la sua collezione, gli serve un trofeo con la Viola.