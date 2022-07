Jovic e Cabral, il primo duello: Italiano accende il 4-3-3

Italiano ripartirà dal 4-3-3 e grandissima attenzione simbolica sarà rivestita dalla scelta iniziale del centravanti, Jovic o Cabral, dovendo i viola recuperare una discreta quota gol dopo le partenze di Vlahovic e Torreira. I fari sono tutti sull'ex Real, che regala pochissimi sorrisi ma in allenamento la butta sempre dentro. Ieri ha effettuato test in palestra: non è in dubbio, ma probabilmente partirà titolare Cabral. Lo scrive La Nazione.