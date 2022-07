Rivoluzione e entusiasmo: il giochista Italiano è chiamato al salto di qualità

Gollini in porta, Dodo (che arriverà) sulla fascia destra, Mandragora (e Amrabat pronto) in regia, Jovic al centro dell'attacco. E se il leader Milenkovic parte (sirene di Juve e Inter), di sicuro arriverà un centrale di peso. Il giochista Italiano è chiamato al salto di qualità, per scalare qualche gradino e magari agguantare una Europa più nobile. Il materiale ce l'ha e se possibile proporrà un gioco ancora più offensivo. L'entusiasmo è alle stelle, le qualità ci sono tutte, la Fiorentina si prepara a stupire. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.