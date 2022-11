Jovic diventa un caso, non è la prima volta. Ora risponda sul campo

Caso, giallo, chiamatelo come preferite. Ancora una volta il nome di Jovic finisce per scuotere Firenze. E questa volta il campo o gli infortuni non c'entrano: a far discutere sono le frasi pronunciate in patria, che hanno finito per turbare molti. Uno scivolone, una mancanza di tempismo, un'uscita inopportuna, fatto sta che le sue dichiarazioni non sono piaciute ai più e sono state poi "puntualizzate" in serata con una nota dello stesso calciatore.