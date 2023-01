Jovic discorso chiuso, il serbo resta. Non ci sarà l’acquisto di un centravanti

Jovic non si muove a gennaio. Ma stasera giocherà Kouamé

"Resterà un elemento fondamentale nell'ossatura della Fiorentina". E' questa la linea che - scrive il Corriere dello Sport-Stadio - è stata ribadita dalla Fiorentina sul fronte Luka Jovic. Un possibile divorzio anzitempo con l’attaccante non è mai stata un’ipotesi da prendere in considerazione, e le ultime prestazioni negative che hanno creato più di un malumore all’interno dello staff tecnico restano cose di campo superabili. L'intenzione della società è quella di puntare sull'esperienza e sulla voglia di riscatto del numero 7, che però stasera sembra destinato alla panchina in favore di Kouamé.