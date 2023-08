Jovic che fai? Ci riprovi con Firenze o molli, tutte le opzioni

La Nazione fa il punto sulla situazione di Luka Jovic. A due settimane dalla fine del mercato il serbo rappresenta un punto di domanda. La sua volontà sarà decisiva. Se rimanere con Nzola e Beltran, oppure ripartire con una nuova avventura. Oltre a questo ci sono anche le ragioni economiche, e tutto quello che ne consegue, legate al suo contratto. Italiano sembrava volerlo confermare, poi anche con gli innesti voluti da lui il tutto si è complicato. Ramdani dovrà fare un grande lavoro per farlo partire. Potrebbe portarlo al ritorno in patria alla Stella Rossa, ma non è facile. Infine c'è il Real, che per i vincoli con la Fiorentina vorrebbe una bella cessione a livello monetario