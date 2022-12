Jovic-Cabral: tra i due “litiganti” il terzo gode. Promozione per Kouame?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kouame potrebbe scalzare sia Jovic che Cabral nell'attacco gigliato. Le prestazioni non brillanti di Luka Jovic e Arthur Cabral, rimasti a secco nelle varie amichevoli disputate dai viola in queste ultime settimane, hanno deciso Italiano ad impiegare Kouame nel ruolo di prima punta nell'ultima partita contro il Lugano, ruolo che potrebbe essere riproposto anche in futuro. Tra quelli più in difficoltà negli ultimi tempi c'è soprattutto Cabral, mai a segno nelle amichevoli disputate, mentre si attendono conferme da Jovic, rientrato dopo a causa del Mondiale.